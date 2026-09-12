Líderes de Libre encabezan protestas contra el gobierno de Asfura en la capital

Con la consigna “¡Fuera la racha!”, dirigentes y simpatizantes del partido Libertad y Refundación (Libre) se sitúan al frente de una jornada de protestas que recorre las calles de la capital, expresando su rechazo al Gobierno del presidente Nasry Asfura.

Los manifestantes avanzan por distintos sectores portando pancartas y entonando consignas que cuestionan a la administración vigente. La movilización ha atraído la atención de las vías capitalinas, mientras los participantes sostienen con firmeza sus demandas y dudas hacia el Gobierno.