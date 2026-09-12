Líderes de Libre encabezan protestas contra el gobierno de Asfura en la capital

12 de septiembre de 2026

Con la consigna “¡Fuera la racha!”, dirigentes y simpatizantes del partido Libertad y Refundación (Libre) se sitúan al frente de una jornada de protestas que recorre las calles de la capital, expresando su rechazo al Gobierno del presidente Nasry Asfura.

Los manifestantes avanzan por distintos sectores portando pancartas y entonando consignas que cuestionan a la administración vigente. La movilización ha atraído la atención de las vías capitalinas, mientras los participantes sostienen con firmeza sus demandas y dudas hacia el Gobierno.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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