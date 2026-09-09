Leyenda del Barça y exjugador del Real Madrid respalda a Infantino: “El fútbol ha cambiado”

La FIFA y la UEFA atraviesan una ruptura. Gianni Infantino se halla bajo el foco y atraviesa una de las etapas más difíciles desde que asumió, hace ya diez años, la dirección del máximo órgano del fútbol mundial. A raíz del escándalo del FFE (FIFA Forward Enterprise), que contemplaba la posibilidad de que inversores privados se hicieran con una porción de los derechos comerciales, el fútbol europeo ha exigido responsabilidades, y más, para el “cabecilla” del plan.

No obstante, el dirigente italo-suizo ha encontrado un escudo tanto en Estados Unidos como en África. Un claro ejemplo de ello son las recientes palabras de Samuel Eto’o, presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol (FECAFOOT), concedidas al medio L’Equipe, defendiendo abiertamente a Infantino. Y es que Infantino se enfrenta a la reelección el 17 de marzo de 2027 y necesita todos los apoyos posibles.

“El presidente Gianni Infantino ha cambiado el fútbol”, afirmó Eto’o. El exdelantero de Barcelona, Real Madrid, RCD Mallorca e Inter de Milán opina que su gestión ha permitido acelerar el crecimiento de las federaciones africanas y abrir nuevas oportunidades para países que históricamente habían encontrado grandes obstáculos para llegar al Mundial. “Ha beneficiado a nuestro continente. Ha impulsado el progreso de nuestras federaciones con mayor celeridad, y eso es algo que debemos reconocer”, añadió.