Leo Messi avanza hacia un acuerdo preliminar para ser accionista mayoritario del Eldense

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, ha comunicado que el despacho de Leo Messi ha trasladado un inicio de acuerdo para comprar en solitario el CD Eldense, después de que las primeras informaciones señalaran una operación conjunta con Andrés Iniesta y Carles Puyol.

«Esta misma noche nos han confirmado que ya hay un principio de acuerdo. Pero en este momento debemos mostrar la prudencia que requieren estas situaciones y esperar a ver si finalmente la operación llega a término», ha declarado el primer edil, que se ha mostrado no obstante «feliz» con la noticia.

Alfaro ha explicado que contactó con el gabinete del argentino tras la reunión mantenida hace unos días con la todavía presidenta del club, Carolina Holguín, quien le trasladó su intención de vender la entidad.

El alcalde ha subrayado además el trabajo institucional realizado en los últimos doce años para estabilizar la gestión del club, que en 2023 recuperó la categoría de Segunda División tras seis décadas en categorías inferiores, como uno de los factores que habrían hecho del Eldense “un proyecto atractivo para inversores de primer nivel mundial”.