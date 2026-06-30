LeBron James deja a los Lakers y descarta el retiro: ¿Fin de una era?

El histórico LeBron James deja Los Angeles Lakers, siendo esta una decisión que estremece a la NBA este 30 de junio de 2026, tras ocho años siendo un referente en el equipo de baloncesto californiano.

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Diversos destinos posibles

Noticia sorpresiva

La confirmación del impactoante anuncio llegó por medio de Rich Paul, director ejecutivo de Klutch Sports y representante de la estrella, quien notificó oficialmente a la franquicia angelina que planifiquen la temporada 2026-27 sin contar con el astro.

La comunicación a la gerencia se efectuó en un momento estratégico, apenas antes de arrancar la agencia libre oficialmente. Con este paso, James busca disponer de plena autonomía para valorar las ofertas de los clubes que se muestran interesados.

Con 41 años cumplidos y a punto de cumplir 42 en el próximo diciembre, el veterano alero ha dejado claro que no piensa retirarse. Su objetivo es disputar su vigésima cuarta campaña en la NBA, exhibiendo una longevidad sin precedentes en el repertorio del deporte profesional.

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Pese a superar las dos décadas compitiendo al máximo nivel, James siguió siendo un referente sólido y dominante durante la campaña más reciente, situándolo como un objetivo codiciado por la liga.

La marcha de “The King” de los Lakers cierra un capítulo dorado que arrancó en julio de 2018 cuando dejó a los Cleveland Cavaliers. En estas ocho temporadas vistiendo la camiseta dorada y púrpura, James elevó su leyenda al llevar al equipo al título de la NBA durante la memorable “Burbuja” de Orlando en 2020.

Asimismo, fue con la camiseta de Los Ángeles que alcanzó un hito histórico al convertirse en el máximo anotador de la historia de la liga, superando las marcas de más de 40 mil y 50 mil puntos.

Fuentes cercanas a la liga sostienen que la gerencia de los Lakers habría hecho todo lo posible por retenerlo y conservarlo como pilar fundamental de la organización, mientras el proyecto parece girar ahora en torno a Luka Doncic como nueva figura deportiva principal.

No obstante, el anhelo de un cuádrupe campeón por enfrentar un nuevo reto competitivo fue más fuerte. Esta salida obliga a Los Ángeles a una reestructuración inmediata tanto en lo económico como en la plantilla, para llenar el enorme hueco mediático y deportivo que deja.

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Diversos destinos posibles

Como era de prever, los rumores sobre su siguiente destinatario ya invaden las redes y los grandes portales estadounidenses. Entre las candidaturas con más respaldo figura el trío de posibilidades en los Golden State Warriors de Stephen Curry, una movida que podría materializarse en lo económico tras la decisión de Draymond Green de no activar su opción de jugador millonaria, lo que abriría el hueco salarial para unir a los históricos rivales.

El destino final de la legendaria camiseta número 23 permanece en el aire, pero el efecto de su partida ya está esculpiendo el porvenir de la NBA. En los días venideros se definirá qué franquicia logrará convencer a la leyenda viviente, lo que promete ser el traspaso más mediático de los últimos años, asegurando que el último capítulo de la carrera de LeBron James quede escrito bajo la iluminación más intensa.