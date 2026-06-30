Audiencia de imputados en el caso JOH por fraude y lavado de activos el 3 de agosto

El Juzgado de Letras Natural Designado dictó una suspensión provisional de la orden de captura y de la alerta migratoria en la causa que se sigue al ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado, y fijó la Audiencia de Declaración de Imputado para el lunes 3 de agosto, a las 9:00 de la mañana.

La decisión se sustenta en la manifestación de presentación voluntaria presentada por la defensa del imputado, por lo que el órgano jurisdiccional dispuso las medidas necesarias para garantizar la realización de dicha diligencia procesal.

Entre lo acordado, el juzgado decretó la suspensión temporal de las órdenes de captura y de la alerta roja internacional emitidas contra Hernández Alvarado dentro del proceso que se le sigue por la presunta comisión de los delitos de Fraude y Lavado de Activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras.

Asimismo, se determinó que la suspensión estará vigente desde el 20 de julio hasta el 3 de agosto del presente año, periodo durante el cual deberá efectuarse la presentación voluntaria del imputado. Concluido ese plazo, las órdenes de captura y la alerta roja volverán a estar vigentes de manera automática, salvo que el juzgado emita una resolución en sentido contrario.

La autoridad judicial, además, dispuso comunicar la decisión a la Secretaría de Seguridad, a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a la Oficina Nacional de INTERPOL y al Instituto Nacional de Migración, para el cumplimiento de lo resuelto.

De igual forma, se indicó gestionar ante la Corte de Apelaciones Designada la remisión de la documentación procesal necesaria para la prosecución del expediente.

La resolución se circunscribe a actuaciones propias del trámite judicial y tiene como finalidad garantizar el desarrollo de las diligencias procesales ordenadas por el órgano jurisdiccional, en estricto apego al debido proceso y a las disposiciones legales aplicables.