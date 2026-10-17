Las fuerzas especiales de Estados Unidos eligen la selva de Honduras para entrenar a sus propios soldados y lo hacen cada año desde hace tres décadas

La jungla hondureña es un aula viva donde el ruido de los insectos ahoga cualquier otra cosa y la humedad lo impregna todo. En ese ambiente implacable, pequeñas unidades aprenden a moverse en silencio, a leer el terreno y a confiar en lo esencial. “La selva te quita los adornos y te deja con lo que realmente sabes hacer”, dice un instructor curtido en hojas anchas y barro.

Por qué Honduras ofrece el laboratorio perfecto

En pocas horas, el paisaje cambia de riberas turbias a laderas empinadas, creando un mosaico natural que obliga a replantear cada paso. La densa canopia corta la señal, los ríos suben sin aviso y el metabolismo se acelera con el calor. Todo exige disciplina y una planificación que no deja nada a la improvisación.

La región de La Mosquitia, con su entramado de lagunas y selva primaria, es un entorno real para perfeccionar navegación, inserción y extracción en condiciones adversas. “No hay simulacro que reemplace una noche bajo lluvia tropical sin luna”, confiesa un suboficial que recuerda rutas marcadas con machete y brújula.

Una tradición que no se rompe

Desde hace más de treinta años, la rotación se repite con un pulso metronómico: equipos llegan, se aclimatan y trazan itinerarios que cambian con cada estación. La experiencia acumulada se convierte en doctrina, y la doctrina se revisa con cada lección aprendida a la fuerza.

La presencia de Soto Cano, base aérea clave en el centro del país, facilita logística, evacuación médica y coordinación con las fuerzas locales. Ese puente operativo permite entrenamientos discretos pero constantes, donde el ruido lo hacen las chicharras y no los reflectores.

Entrenar para lo imprevisible

El objetivo es dominar lo básico en un entorno que castiga los errores mínimos. La selva exige redundancia, respeto por el ritmo del agua y un conocimiento íntimo del propio cuerpo. Un capitán lo resume con sequedad: “Pierdes un minuto en la jungla, pierdes un litro de energía”.

Navegación terrestre y fluvial con mapa y brújula; inserciones helitransportadas de baja cota; supervivencia, agua y alimento por métodos locales; sanidad de combate en condiciones de aislamiento; comunicaciones de baja probabilidad de detección; patrullaje de largo alcance; coordinación con fuerzas anfitrionas.

Cada disciplina se prueba bajo presión, con uniformes empapados y botas que nunca se secan del todo. La rutina es simple y dura: amanecer temprano, marchas silenciosas, pausas breves, correcciones al detalle y una evaluación honesta al final del día.

Lecciones que no caben en un manual

En selva, la cohesión vale más que cualquier otro multiplicador de fuerza. Un equipo aprende a escuchar el bosque, a medir la distancia por el pulso de la lluvia y a moverse como un organismo único. La moral se sostiene con rituales pequeños: revisar pies, secar equipos, compartir datos y errores.

La sanidad es ciencia y oficio: prevenir infecciones, manejar picaduras, reconocer señales de agotamiento y saber cuándo decir “hasta aquí llegamos”. Un médico lo repite como mantra: “En la selva, lo rápido es lento y lo lento es seguro”.

Cooperación y huella local

El intercambio con unidades hondureñas aporta contexto, rutas y lectura fina del terreno. Se comparten tácticas, se ajustan procedimientos y se fortalecen lazos que luego facilitan operaciones combinadas. La interoperabilidad no se declama: se practica bajo lluvia, barro y silencio.

Más allá del tiro y la navegación, hay espacios para apoyo humanitario y ejercicios de respuesta a desastres. En un país golpeado por huracanes y inundaciones, planear evacuaciones y puentes aéreos salva vidas mucho después de que el último rotor haya dejado de girar.

Preguntas, límites y futuro

No faltan debates sobre soberanía, impacto ambiental y beneficios tangibles para las comunidades cercanas. La presencia militar debe ser medida, transparente y compatible con la conservación de la biodiversidad. La selva es un aula, pero también es hogar de pueblos y especies que no admiten descuidos.

El futuro apunta a entrenamientos más ligeros, con tecnología que pese menos y baterías que duren más. Sin embargo, quienes regresan año tras año insisten en lo mismo: ninguna pantalla sustituye el barro en los cordones. “La jungla sigue siendo la maestra más estricta y más justa”, repiten, mientras guardan brújula, repasan mapas y cuentan las horas hasta el próximo amanecer.