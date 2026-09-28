Lanzamiento espectacular de Starship con 26 satélites a bordo

Los 33 motores Raptor del propulsor Super Heavy se activaron casi de manera simultánea en la base Starbase, en Texas, marcando el arranque del vuelo 14 de Starship, la misión que permitió a SpaceX colocar por primera vez su nave en una órbita alrededor de la Tierra.

El despegue se llevó a cabo a las 7.46, hora local, desde el complejo que gestiona la compañía de Elon Musk junto a Brownsville, en la orilla del Golfo de México. Con una altura de 123 metros, la plataforma despegó llevando la etapa superior, llamada Ship, montada sobre el propulsor Super Heavy.

La primera etapa, el Super Heavy, asumió la tarea de impulsar a Starship durante la fase inicial de la misión. Una vez separadas las dos secciones del conjunto, el propulsor debía reducir velocidad y orientarse hacia una zona de amerizaje en alta mar, en el Golfo de México.

Para este ensayo, SpaceX no planificó atrapar el propulsor con los brazos mecánicos de la torre, conocidos como Mechazilla. En su lugar, optó por un amerizaje en el océano mientras prosiguen las pruebas de la versión 3 de Starship.

La empresa modificó componentes del Super Heavy y actualizó el software de los motores tras los contratiempos detectados durante el vuelo 13, cuando aparecieron indicios de acumulación de hielo al final de la maniobra de descenso.