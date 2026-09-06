Argentina volverá a tener submarinos nueve años después de perder el San Juan con un contrato de 2.300 millones pagado de una forma nunca vista

Nueve años después de la tragedia del ARA San Juan, el país vuelve a planificar silencio bajo el Atlántico. Con un acuerdo por 2.300 millones de dólares y un esquema de pago inédito, Buenos Aires apuesta por recuperar una capacidad disuasiva clave y, a la vez, blindar la sostenibilidad financiera de la operación. “Es una decisión de Estado, no de un gobierno”, dijo un alto funcionario, resumiendo el clima de expectativa y cautela.

Una capacidad estratégica que regresa

La ausencia de submarinos dejó a Argentina con menos herramientas de vigilancia y menor poder de presencia en su vasto litoral marítimo. La vuelta del arma submarina no sólo responde a defensa, sino también a misiones de búsqueda y rescate, control de la pesca ilegal y protección de recursos. “Se trata de soberanía efectiva en el mar”, enfatizó un analista naval, quien valoró el retorno bajo un marco de seguridad reforzado.

El contrato y su arquitectura financiera inédita

El acuerdo se estructura en torno a un fideicomiso externo alimentado por flujos futuros de exportación, principalmente de energía y minerales, con pagos escalonados por hitos de entrega y desempeño. En lugar de un desembolso lineal, el Estado abonará con una canasta de ingresos proyectados —regalías de litio, ventas de gas y derivados— más un componente variable atado a la disponibilidad anual de las unidades y su mantenimiento.

Según la cartera económica, el diseño reduce el impacto en caja, reparte el riesgo tecnológico y alinea incentivos con la operatividad real. “No pagaremos promesas; pagaremos rendimiento”, señaló un negociador, al justificar la métrica de KPIs técnicos y logísticos que destraban cada tramo.

Claves del acuerdo:

Fideicomiso de exportaciones con cobertura cambiaria y techo de tasa .

y techo de . Pagos por hitos : corte de acero, botadura, entrega y certificación operativa.

: corte de acero, botadura, entrega y operativa. Bono de disponibilidad anual y penalidades por tiempos fuera de servicio.

anual y penalidades por fuera de servicio. Obligación de transferencia tecnológica y contenidos locales crecientes.

Qué llega y cómo se integrará

El paquete contempla dos submarinos convencionales diésel-eléctricos, con autonomía extendida y sistemas de sensor de última generación. Se prevé una tercera unidad opcional sujeta a desempeño y a un costo de ciclo de vida previamente auditado. El plan incluye simuladores, bancos de prueba, repuestos de alta rotación y un centro de apoyo logístico.

Una fracción del ensamble y parte del ciclo de mantenimiento mayor se realizarán en astilleros nacionales, con asistencia de un consorcio internacional. “Queremos aprender a sostener lo que compramos”, explicó un oficial, subrayando que el valor no está sólo en la plataforma, sino en la cadena de soporte.

Impacto industrial y empleo calificado

El contrato fija escalones de contenido local, desde cableado naval hasta subconjuntos electrónicos y estructuras. Se apunta a formar soldadores especializados, técnicos en propulsión y especialistas en sonar, con becas en centros extranjeros y retornos a puestos de liderazgo en el país. Sectores como metalmecánica fina, software de comando y baterías de alta densidad buscan tracción en el tejido productivo local.

Lecciones del San Juan y estándares de seguridad

El pliego establece auditorías independientes, trazabilidad de materiales y ventanas de inspección regulares que no podrán diferirse por razones presupuestarias. Habrá un registro público de intervenciones mayores, con intervención de la AGN y veedurías técnicas mixtas. “La memoria del ARA San Juan nos obliga a estándares que no se negocian”, afirmó una fuente de Defensa. Manuales, ciclos de revisión y capacitación se integran a un gemelo digital que permite prever fallas y programar paradas.

Entrenamiento y doctrina de empleo

Las tripulaciones iniciarán un ciclo intensivo de simulación y práctica en mar, con una transición gradual a patrullas operativas. El enfoque doctrinario prioriza conciencia situacional, interoperabilidad con patrulleros oceánicos y enlace con aeronaves de exploración. Se reforzará la guerra antisubmarina y la protección de rutas energéticas, con ejercicios combinados y protocolos de rescate de tripulaciones en profundidad.

Calendario y próximos pasos

El cronograma prevé corte de acero en el primer semestre, botadura en el año dos y llegada de la primera unidad al país a los 30-36 meses. La segunda seguiría a los 12 meses posteriores, condicionada a pruebas de mar y a la certificación de sistemas críticos. El Ministerio comunicará trimestralmente el avance físico-financiero, con hitos verificables y proyección de costos de ciclo de vida a 25 años.

“Es un salto cualitativo que se paga con crecimiento, no con ajuste ciego”, resumió un funcionario del área económica. Con los nuevos cascos, el país busca recuperar presencia en su mar, impulsar su industria y saldar una deuda de seguridad con una fórmula de financiamiento que, por diseño, premia la disponibilidad real y castiga la improvisación.