La UEFA anuncia un boicot histórico contra la FIFA por el plan de Infantino

La tensión entre las dos entidades rectoras del fútbol mundial alcanzó un umbral sin precedentes. La UEFA, junto a sus 55 federaciones nacionales, pactó por unanimidad iniciar un boicot contra la FIFA, en rechazo al plan promovido por su presidente, Gianni Infantino, que propone abrir a inversores privados una cuota de participación en los derechos de explotación comerciales de torneos como la Copa del Mundo.

La UEFA describió la iniciativa como una amenaza a la esencia misma del deporte y censuró la opacidad con la que se dio a conocer. De acuerdo con la propuesta, la FIFA pretende erigir una nueva estructura comercial y vender un porcentaje a inversores privados, operación evaluada en aproximadamente 4.000 millones de dólares, complementada con incentivos económicos para las federaciones que respalden la medida.

La UEFA advirtió que, mientras la propuesta permanezca vigente, las selecciones y federaciones europeas no tomarán parte en las competiciones organizadas por la FIFA. Si el enfrentamiento persiste, el conflicto podría impactar torneos juveniles, la Copa Mundial Femenina e incluso amenazar la presencia de potencias europeas en futuras Copas del Mundo.

La confrontación encierra también un marcado componente político y económico. Diversos gobiernos de Europa han manifestado su rechazo al plan, mientras que la UEFA sostiene que el fútbol no puede transformarse en un activo financiero dominado por intereses privados. El organismo reclama que la FIFA retire por completo la propuesta y garantice que no volverá a proponer un esquema semejante.

Por el momento, otras confederaciones como CONMEBOL, la CAF y parte de Asia no han adoptado una posición unificada, aunque el impulso liderado por Europa podría desatar una crisis sin precedentes en la gobernanza del fútbol global. El resultado dependerá de si la FIFA decide mantener o retirar su controvertido plan.