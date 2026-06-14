La Sala Constitucional suspende el inicio del juicio contra Gabriel Rubí por el caso Percoladorazo

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó suspender temporalmente el inicio del juicio contra Gabriel Rubí, exdirector de Copeco, a quien se le sigue un proceso por el delito de fraude en relación con la compra de percoladoras durante la pandemia de COVID-19.

El exfuncionario enfrenta acusaciones por la presunta comisión de los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios en el caso “compra sobrevalorada de percoladoras y otros artículos”. Por este asunto, se dictó la medida de detención judicial para Patricia Paz, Junior Alexander Benítez y Pedro Antonio Núñez, imputados por la comisión del delito de fraude a título de cooperador necesario.

Según las investigaciones, el entramado de corrupción consistía en que varios imputados fingían ser funcionarios de Copeco con la finalidad de aparentar negociaciones lícitas con una empresa distribuidora de productos. Para ocultar las irregularidades en esa misma operación, solicitaban que las ventas se facturan a nombre de empresas de fachada, las cuales adquirieron los productos con una facturación inicial de siete millones de lempiras

En ese sentido, se denunció que Copeco, en confabulación con esas mismas empresas, sobrevaloró esos productos, adquiriéndolos por un precio superior a los 12 millones de lempiras.