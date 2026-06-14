Autoridades informan que hondureños rescatados en Falfurrias, Texas reciben apoyo y protección consular

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, mediante su Consulado General en McAllen, ofrece asistencia y protección consular a siete compatriotas rescatados en Falfurrias, Texas, y se ocupa de realizar un seguimiento de su estado de salud, de su situación migratoria y de garantizar que se respeten sus derechos.

Los migrantes hondureños en Falfurrias, Texas, son principalmente indocumentados en tránsito que atraviesan esta región con la asistencia de traficantes de personas. En junio de 2026, el Consulado General de Honduras en McAllen brindó protección a siete hondureños rescatados de un tráiler que ardía. El camión logró eludir un punto de control en Falfurrias, desatando una persecución policial que terminó con el vehículo envuelto en llamas.

Este es el listado oficial que emitió la cancillería:

Heysel Samael Arrazola Banegas

Juan Pablo Martínez Molina

Sayli Marcela Chapas Álvarez

Yankel Fernando Inestroza Estrada

Arturo Lara Sánchez

Kimberly Nicole Martínez Bonilla

Fanny de la Cruz Rivera Vindel