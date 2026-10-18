La OTAN eligió una base española para formar a todos sus pilotos de caza y por Albacete ya han pasado aviadores de 20 países

En el corazón de La Mancha, a pocos kilómetros de la ciudad de Albacete, se levanta una instalación que ha redefinido el estándar del adiestramiento aéreo en Europa. De sus pistas despegan a diario Eurofighter, F-16, Rafale y, cuando el calendario lo permite, también F-35, todos coordinados en misiones complejas que simulan los desafíos más exigentes del combate moderno. En este entorno, la formación deja de ser un trámite y se convierte en cultura operativa compartida.

Por qué Albacete se convirtió en epicentro del adiestramiento

La base de Los Llanos ofrece un espacio aéreo despejado, meteorología favorable la mayor parte del año y una red de polígonos de tiro y zonas restringidas que permiten ejercicios a gran escala. Esa combinación de geografía, infraestructuras y disponibilidad ha sido clave para edificar un ecosistema docente donde las misiones multinacionales son rutina y no excepción.

España aporta además una logística robusta y una acogida institucional que facilita la coordinación con aliados y socios. “Aquí podemos planificar, volar y debriefar con un ciclo de aprendizaje continuo”, explica un instructor del programa, “y eso marca una diferencia real en el rendimiento de los escuadrones”.

Qué se enseña: del COMAO a la guerra electrónica

El núcleo del programa es el planeamiento y ejecución de COMAO (Composite Air Operations), donde se combinan cazas, aviones de apoyo, guerra electrónica y reabastecimiento en una sola sinfonía táctica. No es un curso más: es la forja de los líderes que deben tomar decisiones en segundos con información incompleta y amenazas cambiantes.

Planificación de misiones con múltiples paquetes aéreos

aéreos Integración aire-aire y aire- suelo con reglas de enfrentamiento realistas

con reglas de enfrentamiento realistas Guerra electrónica, supresión de defensas aéreas y gestión del espectro

y gestión del espectro Interoperabilidad de sistemas, enlace de datos y cooperación multinacional

y cooperación multinacional Debrief técnico con análisis de telemetría y lecciones aprendidas

“Entrenamos como volamos, y volamos como luchamos”, resume otro oficial, subrayando que cada misión termina con un debrief minucioso donde la autocrítica es norma y la mejora, constante.

Un aula multinacional con más de 20 banderas

Por las aulas y rampas de esta base ya han pasado aviadores de más de veinte países, reflejo de una OTAN que aprende, compara y evoluciona en conjunto. La mezcla de tácticas, manuales y equipos obliga a estandarizar procedimientos y a crear un idioma común que trasciende el inglés operacional.

Esa diversidad es una ventaja decisiva: un piloto danés descubre cómo coopera un controlador francés; un táctico italiano compara su biblioteca de amenazas con la de un analista alemán; un oficial español facilita puentes culturales que aceleran el entendimiento. “Es imposible no salir de aquí con una visión más amplia y una mochila de tácticas probadas”, comenta un participante al término de su rotación.

Seguridad, lecciones y resiliencia institucional

La cultura de seguridad es férrea y se alimenta de la experiencia acumulada, incluyendo incidentes que llevaron a reforzar protocolos y a modernizar herramientas de evaluación. Hoy, cada vuelo se monitoriza con sistemas de registro de misión, y cada riesgo se mitiga con planificación, briefings y checklists exigentes.

No se trata solo de evitar errores, sino de aprender sistemáticamente de cada detalle. La filosofía es clara: “el estándar mínimo aceptable es el estándar más alto posible”, repiten los instructores, con una convicción que impregna cada procedimiento.

Impacto local y tecnología puntera

La simbiosis con el entorno es evidente: talleres, hoteles y servicios de la ciudad se han adaptado a un flujo estable de tripulaciones, técnicos y analistas. La economía local respira al ritmo de las rotaciones, mientras la base incorpora simuladores, pods de entrenamiento y bancos de datos que se actualizan con cada nueva amenaza.

En las salas de planeamiento, la tecnología LVC (Live, Virtual, Constructive) permite mezclar aeronaves reales con simuladas, añadiendo capas de realismo sin multiplicar costos ni riesgos. Esto abre el entrenamiento a escenarios que, en vivo, serían difíciles o prohibitivos.

Mirando al futuro: nuevas amenazas, nuevo currículo

Los escenarios recientes han puesto el foco en la defensa aérea integrada, los enjambres de drones y el combate en entornos de alta densidad electromagnética. La respuesta ha sido actualizar temarios, incorporar contramedidas avanzadas e integrar plataformas de quinta generación cuando la planificación lo permite.

El objetivo es claro: que un jefe de paquete sea capaz de leer el campo de batalla, redistribuir tareas en tiempo real y cerrar el ciclo de efectos con precisión quirúrgica. Para ello, Albacete seguirá profundizando en enlaces de datos seguros, inteligencia de señales y coordinación con fuerzas terrestres y navales.

Al final, lo que aquí se cocina es confianza interoperable, esa que permite a un piloto despegar con aliados y saber que, pese a acentos distintos y equipos dispares, todos comparten el mismo mapa mental y la misma metodología. En los cielos manchegos, la cooperación se convierte en rutina, y la rutina, en ventaja estratégica.