La OEA convoca cumbre de cancilleres ante el intento de Ortega de eliminar elecciones en Nicaragua

Con sede en Washington, D.C., el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó por una amplia mayoría de 29 votos a favor la convocatoria urgente de una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para condenar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esta acción responde directamente a las intenciones del régimen de reformar la Constitución para eliminar de forma definitiva los procesos electorales competitivos en el país.

La iniciativa, impulsada inicialmente por Estados Unidos, recibió el respaldo de un bloque de naciones que incluye a Argentina, Costa Rica, Panamá, Canadá, Paraguay, Uruguay, Colombia, Chile, Perú y Guatemala, entre otros. Únicamente la delegación de Brasil votó en contra del proyecto de resolución y el gobierno de México decidió abstenerse durante la votación ordinaria.

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Motivos de la convocatoria urgente

La activación de este mecanismo diplomático de alto nivel respondió a las declaraciones hechas por Daniel Ortega, quien afirmó que “no habrá elecciones” en su formato tradicional. El régimen nicaragüense propone reformas legislativas que entrarán en vigor el primero de septiembre, orientadas a abolir formalmente el derecho al voto democrático y a instaurar periodos presidenciales más extensos que no serán competitivos. Los países firmantes de la resolución señalaron que la democracia representativa ha dejado de existir en Nicaragua y consideran estas acciones una amenaza directa para la estabilidad y la paz de la región.

La fecha exacta y la sede de la cumbre de cancilleres se definirán en los próximos días, aunque los países promotores buscan que el encuentro ocurra de manera inmediata.

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