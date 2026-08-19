Mourinho, en entrevista exclusiva con Pedrerol para El Chiringuito, admite que las dudas de Rodri le afectan personalmente

«El Chiringuito» ha iniciado una nueva etapa en Mediaset España con una jugada televisiva de gran impacto. Tras desvincularse de Atresmedia tras trece años de alianza y haber logrado un éxito contundente en su estreno de la noche del lunes, el programa, dirigido y presentado por Josep Pedrerol, emitió este martes (Energy, 23:45 h) una exclusiva mundial: la primera entrevista a José Mourinho desde su regreso al banquillo del Real Madrid.

La intervención del técnico portugués supuso un hito tanto en lo deportivo como en lo mediático, pues aún no había comparecido de forma oficial ante la prensa ni ofrecido ruedas de prensa desde su regreso al Madrid. Hasta ahora solo se le había podido escuchar en breves declaraciones a los medios oficiales del club, de modo que el cara a cara con Pedrerol representó la primera oportunidad en la que ‘The Special One’ respondió con claridad sobre su plan para la temporada.

Hoy, además, se conoció la presentación oficial de José Mourinho como nuevo técnico del Real Madrid. Aunque el portugués ya dirige al equipo desde hace algo más de un mes, no se había hecho oficial mediante la firma ni a través de un acto formal de presentación. Este procedimiento, que provocó curiosidad, rompió con las ceremonias habituales en el estadio. En su lugar, el club optó por difundir un video de unos cuarenta segundos producido por Real Madrid Televisión, en el que el portugués aparece vistiendo la camiseta blanca con su nombre en la espalda, junto a Florentino Pérez, abrazados, sonriendo, firmando el contrato y con las Copas de Europa del club como telón de fondo.