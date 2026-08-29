La mordaz crítica de Mario Moncada a las autoridades: ¿siguen investigando el césped híbrido?

El exministro de CONDEPOR, Mario Moncada, respondió en sus redes sociales con un mensaje en el que cuestiona a las autoridades encargadas de la investigación que acudieron al estadio Nacional.

El 31 de mayo de 2024, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), acompañada de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) del Ministerio Público, se presentó en el Estadio “Chelato Uclés” para revisar el proyecto del césped híbrido, el cual, en esa coyuntura, había sido recién concluido.

El jueves 27 de agosto, las mismas entidades regresaron de nuevo al Estadio Nacional. (A continuación dejo una imagen)

Y no puedo dejar de hacerme la siguiente pregunta:

¿Será que, después de más de dos años, aún siguen investigando el césped híbrido? ¿O continúa la persecución contra quienes integramos el gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya?

Si realmente hay interés en evaluar la calidad, los costos y las particularidades de estos proyectos, les sugiero que sus especialistas visiten también otros estadios con césped híbrido, como el Francisco Morazán de San Pedro Sula, el Augusto Brevé de Juticalpa y el Municipal Ceibeño.

En esos proyectos, los gastos de reemplazo del césped son bastante parejos y las diferencias son mínimas. Por ello, sería interesante saber si también están sujetos al mismo escrutinio.

Porque si la finalidad es investigar, que se investigue todo; al fin y al cabo la gente sabe que se trata de una persecución al estilo fascista.

PD: También comparto una fotografía del estado actual del estadio de Juticalpa, tomada ayer durante un partido de la Liga Nacional.

Un recinto con una cancha de césped híbrido que hoy, en vez de recibir el mantenimiento y la atención que merece, se está deteriorando ante nuestras propias miradas.

BÁRBAROS