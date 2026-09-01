La Met Gala suspende la retrospectiva de John Galliano tras la polémica por sus comentarios antisemitas

El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (MET) y el instituto del vestido confirmaron la cancelación de la retrospectiva dedicada a John Galliano para la primavera de 2027, luego de que resurgiera una fuerte ola de críticas respecto a las declaraciones antisemitas hechas por el diseñador en el año 2011.

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La decisión llegó tras la presión ejercida por donantes, líderes políticos y miembros de la comunidad judía, quienes cuestionaron que la gala y la muestra dedicada al modisto coincidieran con la conmemoración de Yom HaShoah.

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Ante este panorama, fue el propio Galliano quien anunció formalmente su renuncia a este homenaje mediante un comunicado en sus redes sociales, manifestando su deseo de no poner a la institución en una posición difícil y reiterando que asume la responsabilidad por el dolor provocado en el pasado.

La reacción institucional y el futuro de la gala

Por su parte, la dirección del museo respaldó el retiro de la exposición afirmando que constituía la medida correcta para evitar un daño inaceptable en la comunidad.

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Las autoridades del recinto neoyorquino y los organizadores del evento señalaron que la muestra cancelada será reemplazada por una propuesta artística aún por definir.

Asimismo, se mantienen conversaciones internas para evaluar posibles cambios en el calendario de la célebre cita de la moda, garantizando que el trabajo y enfoque del Costume Institute no quedan ensombrecidos por la polémica.