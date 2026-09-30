La mayor fortaleza que España construyó en América está en Cartagena de Indias y tardó más de 150 años en terminarse

En el corazón de Cartagena de Indias, sobre el cerro de San Lázaro, se levanta un coloso de piedra que convirtió a la ciudad en una plaza casi inexpugnable. Desde sus muros se domina la bahía, se siente el Caribe y se entiende por qué tantas potencias soñaron con arrebatarla sin conseguirlo. “Aquí, el viento trae historias de pólvora”, dicen los cartageneros, y no exageran: cada rampa, cada túnel, cada ángulo de tiro fue pensado para resistir.

Un proyecto que nunca dejó de crecer

Levantado a partir de 1536, el Castillo de San Felipe de Barajas nació modesto, pero su destino fue gigantesco. Durante los siglos XVII y XVIII, ingenieros reales añadieron baterías, revellines y contraminas hasta formar una máquina de defensa total. “No es un castillo, es un sistema”, resumiría un viajero ilustrado, deslumbrado por la lógica geométrica de sus bastiones.

Cartagena, codiciada y blindada

La riqueza portuaria, el oro y la plata que cruzaban sus muelles convirtieron a la ciudad en objetivo permanente de corsarios y escuadras. Tras el asalto francés de 1697, la corona redobló la inversión: de las murallas urbanas al cinturón de fortines, todo apuntaba a proteger la llave del Caribe hispano. El castillo, plantado en el punto alto, funcionaba como “el último cerrojo”.

1741: la prueba de fuego

La gran armada de Edward Vernon llegó con cientos de velas y la confianza de una victoria fácil. Frente a ella, Blas de Lezo y Sebastián de Eslava orquestaron una defensa feroz. Las empinadas rampas en zigzag, los parapetos escalonados y la artillería bien situada frustraron el asalto nocturno al cerro. “Subieron muchos, bajaron pocos”, recuerda la tradición local. El fracaso inglés cambió el pulso de la guerra y consolidó el prestigio de la plaza.

Ingeniería de miedo y asombro

Nada aquí es casualidad. Los ángulos de tiro cruzado crean zonas de muerte; los fosos y glacis obligan al atacante a exponerse; las galerías de contramina escuchan y neutralizan a quien intenta socavar los cimientos. Bajo el sol, el ladrillo y la piedra coralina parecen ardientes, pero dentro corren pasadizos frescos que conectan puestos, depósitos y polvorines. Como dicen los guías, “el castillo piensa por dentro”.

Fases, manos y épocas

De la primera traza renacentista a las complejas soluciones borbónicas, el sitio fue laboratorio de técnicas en evolución. Ingenieros como Juan Bautista Mac-Evan y, sobre todo, Antonio de Arévalo afinaban la geometría a medida que cambiaba la artillería y la táctica naval. Cada ampliación respondía a un aprendizaje: donde hubo una debilidad, nació una batería; donde faltó línea de visión, se levantó un baluarte.

Lo que lo hace único

Un diseño escalonado que convierte la pendiente en arma propia

Rutas internas que permiten mover tropas sin quedar al descubierto

Red de túneles con cámaras de eco para detectar minas

Capacidad de fuego en abanico, con sectores superpuestos

Integración con el sistema amurallado y la defensa de la bahía

Vida cotidiana en la roca

Detrás del bronce y la cal, hubo rutina: guardias interminables, raciones de salazón, rezos en capillas mínimas y el eco de tambores que marcaban el turno. “La fortaleza no duerme, pero sueña con relevos”, anotó un oficial anónimo en un cuaderno hoy perdido. También hubo miedo a la fiebre, disciplina de hierro y un humor que, entre soldados, hacía de bálsamo.

Un símbolo que trasciende

El castillo no es solo una obra de guerra; es un manifiesto de poder, de técnica y de adaptación al medio. Su silueta resume tres siglos de decisiones, victorias, sobresaltos y una relación tensa entre ciudad y mar abierto. “Quien controla este cerro, respira la ciudad”, repiten muchos, mirando el horizonte donde el azul se hace profundo.

Visitarlo hoy

Caminar sus explanadas al amanecer es escuchar los pasos de otros, sentir el pulso de una urbe que supo blindarse sin perder su alma. Los túneles se recorren con linterna y paciencia; las rampas, con pausas y agua. Desde las cumbres, la vista abarca cúpulas, murallas y barcos que llegan como lo han hecho por siglos.

Memoria y futuro

En tiempos de paz, la fortaleza es aula al aire libre: enseña urbanismo defensivo, negociación con el territorio y el valor de una comunidad que se reconoce en su piedra. Cartagena vive de su puerto, su música y su historia; y en esa tríada, el castillo sigue siendo voz grave, sólida y vigilante. “Mientras el cerro esté en pie, la ciudad sabrá quién es”, dicen con una mezcla de orgullo y calma antigua.