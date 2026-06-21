La maquinaria que entregará el gobierno de Asfura contará con GPS y se distribuirá sin sesgo político

Las unidades ya han llegado al país. Sin embargo, surgen preguntas clave: ¿quién estará a cargo de su supervisión?, ¿de qué modo serán asignadas?, ¿qué garantías existen para proteger esta inversión?, ¿cómo se capacitará a los operadores para su correcto desempeño?

A través de este carrusel difundido por el gobierno de Nasry Asfura te explicamos todo lo que debes saber sobre el programa de fortalecimiento municipal impulsado por el presidente Nasry Asfura. Este material busca ofrecer un panorama claro de su alcance, de las fases de implementación, de los recursos disponibles y de las condiciones para la participación de los municipios, para que la ciudadanía entienda qué cambios podría traer y qué responsabilidades implica para las autoridades locales y para las comunidades.