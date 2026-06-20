El presidente Donald Trump garantiza que no existirán peajes en el estrecho de Ormuz

Este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no se impondrán peajes en el estrecho de Ormuz durante la fase de alto el fuego de sesenta días y que esa exención se mantendrá incluso cuando concluya ese periodo.

Trump comunicó ese mensaje a través de Truth Social poco después de que Washington y Teherán suscribieran un memorando de entendimiento que, desde el jueves pasado, inaugura un periodo de tregua de sesenta días orientado a alcanzar un acuerdo final que ponga fin al conflicto que Israel y Estados Unidos desencadenaron el 28 de febrero.

El jefe de la Administración estadounidense evitó mencionar la decisión iraní de clausurar temporalmente el paso de Ormuz, anunciada este mismo día en respuesta a los ataques de Israel en territorio libanés.

Además, sostuvo que la única circunstancia que justificaría la aplicación de peajes sería si fueran “impuestos para y por los Estados Unidos de América —en caso de que no se cierre el pacto— para cubrir los servicios que, como ‘ángel de la guarda’, se brindan a las naciones de Oriente Medio, con el objetivo de recuperar costos ya incurridos, actuales y futuros”.

Protección y control del estrecho de Ormuz

Este sábado, las Fuerzas Armadas iraníes comunicaron la clausura del estrecho de Ormuz para el tránsito de navíos, en respuesta a los ataques de Israel en el sur del Libano, mientras que Washington afirmó que la navegación siguió su curso a lo largo de la jornada, manteniendo una vigilancia constante para asegurar la apertura del paso.

Según el mando central de Estados Unidos (Centcom), la amenaza a la seguridad marítima en la zona del estrecho se suavizó a un nivel moderado tras el memorando, aunque se advierte de la posible presencia de minas y de la necesidad de realizar operaciones de limpieza para permitir el paso naval.