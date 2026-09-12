Maestros regresarán a las aulas el lunes 21 de septiembre tras el feriado

En un anuncio que dejó sorprendida a la comunidad educativa y a los padres de familia, se confirmó que el gremio magisterial gozará de un receso académico más prolongado tras los desfiles patrios, regresando a las actividades escolares hasta el próximo lunes 21 de septiembre.

A diferencia de la creencia general de que las labores debían reanudarse de inmediato tras los desfiles del 15 de septiembre, las autoridades educativas concedieron una semana completa de descanso a los docentes del sistema educativo público.

La medida otorga a los educadores un extenso periodo de descanso luego de las intensas jornadas de preparación y celebración del aniversario de la independencia, mientras las familias deberán reorganizar las actividades escolares de los estudiantes hasta el reinicio formal de las clases la semana siguiente.