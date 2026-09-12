Maestros regresarán a las aulas el lunes 21 de septiembre tras el feriado

12 de septiembre de 2026

En un anuncio que dejó sorprendida a la comunidad educativa y a los padres de familia, se confirmó que el gremio magisterial gozará de un receso académico más prolongado tras los desfiles patrios, regresando a las actividades escolares hasta el próximo lunes 21 de septiembre.

A diferencia de la creencia general de que las labores debían reanudarse de inmediato tras los desfiles del 15 de septiembre, las autoridades educativas concedieron una semana completa de descanso a los docentes del sistema educativo público.

La medida otorga a los educadores un extenso periodo de descanso luego de las intensas jornadas de preparación y celebración del aniversario de la independencia, mientras las familias deberán reorganizar las actividades escolares de los estudiantes hasta el reinicio formal de las clases la semana siguiente.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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