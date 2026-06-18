La gasolina en Estados Unidos cae por debajo de los 4 dólares por primera vez desde marzo

Los precios de la gasolina en Estados Unidos se desplomaron el jueves 18 de junio de 2026, situándose por debajo de los 4 dólares por galón en promedio, aunque apenas ligeramente.

Es la primera ocasión desde marzo en que el precio medio de un galón regular alcanza un nivel tan bajo. Los costos cayeron de la noche a la mañana tras la firma de un acuerdo entre el presidente Donald Trump y Irán que obliga a Teherán a recortar sus reservas de uranio altamente enriquecido y elimina las sanciones impuestas por Estados Unidos contra el país.

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy en EEUU?

Según la Asociación Estadounidense del Automóvil ( AAA, por sus siglas en inglés), el precio promedio de la gasolina en Estados Unidos es de 3.99 dólares. Esta caída por debajo de los cuatro dólares se produce tras un descenso del 15% en el precio del crudo estadounidense este mes.

Sin embargo, las fluctuaciones en los precios de la gasolina persisten en todo el país. En California, el precio promedio de la gasolina es de 5.64 dólares por galón, mientras que en Carolina del Sur es de 3.58 dólares por galón.

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán exige el cese definitivo de las hostilidades e inicia un plazo de 60 días para negociar un acuerdo final sobre el futuro del programa nuclear iraní, aunque el presidente Trump dejó abierta la posibilidad de reanudar los ataques. Al parecer, ofrece a Teherán varias ventajas iniciales a cambio de poco.

Los precios del petróleo cayeron el lunes hasta situarse en torno a los 80 dólares por barril de crudo de referencia estadounidense. Esto contrasta con los 67 dólares por barril previos a la guerra y el precio superior a los 120 dólares por barril alcanzado al inicio del conflicto.

Costo de combustibles se ve afectado pese a acuerdo con Irán

Aunque los precios del gas empiecen a bajar, se prevé que el petróleo tarde semanas o meses en volver a fluir por el estrecho de Ormuz.

Antes de la guerra, el estrecho transportaba una quinta parte del petróleo crudo mundial. Ahora, los cientos de barcos atrapados en el Golfo Pérsico tardarán en salir a través del estrecho. Además, los productores de petróleo del Golfo que redujeron su producción necesitarán tiempo para reactivar el flujo de crudo.

Los analistas también señalan que los capitanes de los barcos podrían tomarse su tiempo para decidir si el paso es seguro y si la amenaza de un ataque por parte de Irán realmente ha disminuido.

Además, las refinerías suelen pagar el petróleo crudo con un mes o más de antelación, por lo que incluso después de que bajen los precios del petróleo, no procesarán inmediatamente productos más baratos.

Los combates en el estrecho de Ormuz interrumpieron no solo el suministro de petróleo crudo y refinado, sino también las cadenas de suministro de fertilizantes, alimentos e incluso calzado. Las empresas prevén que los precios elevados persistan, lo que significa que sus clientes también deberán prepararse para ello.