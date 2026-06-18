Congreso rinde homenaje a mundialistas con garra catracha en España 1982

18 de junio de 2026

En el Congreso Nacional tiene lugar la ceremonia de condecoración a los exseleccionados de España 82, en respuesta a su histórica participación en la Copa del Mundo, en un acto que reunió a representantes del Poder Legislativo y a protagonistas de aquella gesta deportiva que dejó una huella significativa en el fútbol hondureño.

El reconocimiento a los mundialistas, de acuerdo con el Congreso, se otorga “por su aporte histórico al deporte nacional, por fortalecer la identidad hondureña y por proyectar de manera digna a Honduras ante la comunidad internacional”. En este marco, la moción subraya que la Selección Nacional de Fútbol de Honduras en el Mundial de España 1982 logró la primera clasificación mundialista en la historia del país y llevó el nombre de Honduras al escenario máximo del fútbol internacional.

Entre los galardonados en vida figuran Salomón Nazar, Efraín Gutiérrez, Jaime Villegas, Fernando Bulnes, Allan Anthony Costly, Ramón Enrique Maradiaga, Eduardo Antonio «Tony» Laing, David Bueso, Prudencio Norales, Juan Cruz Murillo, Héctor Ramón “Pecho de Águila” Zelaya, Carlos Orlando Caballero, Gilberto Yearwood, Julio César Arzú, Jimmy Steward, Clovis Morales (preparador físico) y Francisco “Panchón” Guerra (asistente técnico).

Asimismo, se realizó la condecoración póstuma, por medio de sus familiares o representantes, a Francisco Javier Toledo, Porfirio Armando Betancourt, José Roberto “El Macho” Figueroa, Domingo Drummond, Roberto Bailey, José Luis Cruz, Celso Fredy Güity, a José de la Paz Herrera Uclés “Chelato Uclés” (entrenador) y Germán García (kinesiólogo).

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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