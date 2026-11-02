La fuerza aérea de Guatemala sigue volando aviones de carga israelíes de los años 70 y son los únicos que tiene

En el corazón de Centroamérica, la aviación militar de Guatemala depende de un puñado de aparatos veteranos para mover víveres, soldados y medicinas. Son bimotores de fabricación israelí que vieron su mejor momento hace décadas, pero que aún sostienen la logística del país. En pistas cortas, bajo lluvia tropical o sobre la selva petenera, siguen cumpliendo un trabajo silencioso y, para muchos, insustituible.

Un legado de la Guerra Fría

Nacidos en la estela de la Guerra Fría, los IAI Arava —modelos 201 y 202— se distinguen por su fuselaje robusto y su portón trasero de doble hoja. Su diseño de despegue y aterrizaje corto (STOL) permite operar en tiras de tierra donde otros apenas se asoman. Guatemala los incorporó entre los setenta y los ochenta, y desde entonces han sido el caballo de batalla del transporte táctico.

El Arava no deslumbra por su velocidad, pero gana por su sencillez y su ala de gran sustentación. Carga personal, palés ligeros o pacientes en camilla, y cabe casi en cualquier geografía del país, de la costa al altiplano. “Es un avión noble, mientras lo trates con respeto, te lleva y te trae”, se escucha en los hangares.

Por qué siguen en el aire

La permanencia de estos veteranos responde menos a la nostalgia y más a la economía y la geografía. Mantenerlos cuesta relativamente poco frente a una plataforma nueva, y su huella logística es modesta. Con repuestos aún disponibles por canales militares y civiles, los mecánicos han aprendido a “hacer magia” para mantenerlos despiertos.

Capacidades STOL probadas en pistas cortas y no preparadas

probadas en pistas cortas y no preparadas Costes de operación y mantenimiento por hora relativamente bajos

y mantenimiento por hora relativamente bajos Cabina y sistemas simples que aceptan modernizaciones puntuales

que aceptan modernizaciones puntuales Versatilidad para carga, lanzamientos y evacuaciones médicas

“Cambiar de avión es cambiar de ecosistema: herramientas, formación, combustibles y doctrina”, resume un instructor. En presupuestos ajustados, esa transición es tan compleja como costosa.

El precio de la longevidad

La edad no perdona: aparecen la fatiga de materiales, la corrosión tropical y la obsolescencia de aviónica. Revisiones mayores, pruebas no destructivas y refuerzos de estructuras son ya rutina en el calendario. La cadena de suministro existe, pero es frágil; una pieza crítica puede demorar semanas y parar un avión entero.

La seguridad es una prioridad, y los mandos lo repiten con insistencia: “No despegamos sin margen técnico y humano”. Aun así, la operación con meteorología cambiante y pistas duras con piedras y surcos multiplica los retos. Cada hora de vuelo exige más horas de taller y más paciencia de las tripulaciones.

Misiones que importan

Donde más brillan es en lo humanitario: puentes aéreos de alimentos tras inundaciones, traslado de brigadas médicas y evacuaciones desde aldeas remotas. También cumplen instrucción de paracaidismo, transporte de pelotones y apoyo a la seguridad fronteriza. En ejercicios combinados, su compuerta trasera permite cargas y descargas rápidas sin infraestructura pesada.

En regiones donde la pista es apenas una franja de tierra, el Arava baja, entrega y sale en minutos, antes de que cambie la lluvia. “Si puedes llevar 1.500 kilos al lugar exacto, haces la diferencia en un día malo”, dice un técnico con orgullo silencioso y manos engrasadas.

Parches, mejoras y creatividad

Para estirar la vida útil, se han instalado radios digitales, GPS modernos y ayudas de navegación más confiables que los analógicos originales. Algunas células han recibido tratamientos anticorrosión y reemplazos de cableado crítico, operación tan minuciosa como cara. La clave es intervenir sin perder la esencia: un avión simple, resistente y fácil de operar.

Esa compatibilidad con “mejoras quirúrgicas” es lo que permite alargar calendarios y posponer la gran decisión de sustitución. “No se trata de amor al pasado, se trata de lo que hoy funciona”, resume un oficial con tono pragmático.

¿Qué alternativas existen?

Si mañana hubiera que reemplazarlos, las candidatas naturales serían bimotores tácticos como el C-212, el CN-235/C-295 o el C-27J, con mejores sensores y carga útil. Pero implican inversión inicial alta, nuevos simuladores, repuestos certificados y un salto en consumo de combustible. También aparecen en la ecuación los C-130 de segunda mano, aunque su tamaño exige pistas más generosas.

El debate incluye compromisos de offset, entrenamiento financiado y calendarios de entrega que a menudo no casan con las urgencias nacionales. Además, la topografía pide alas que frenen corto y despeguen pronto, virtud que los viejos israelíes aún dominan.

El reloj y la realidad

La pregunta no es si podrán volar siempre, sino cuánto tiempo más podrán hacerlo con seguridad y disponibilidad razonable. Cada año sube el costo de la hora de aire y baja el número de despegues por célula, una ecuación que ninguna fuerza puede ignorar. Aun así, mientras cierren las cuentas y lleguen a las aldeas, seguirán siendo imprescindibles.

“Lo ideal sería renovar, pero no podemos darnos ese lujo sin garantías”, admite una voz que conoce los números. Hasta que llegue ese día, el plan es claro: mantenimiento riguroso, tripulaciones entrenadas y misiones bien planificadas para que estos veteranos sigan siendo útiles donde más importa.