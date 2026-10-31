Uruguay sigue volando aviones de ataque argentinos diseñados en los años 70 y es el único país que los compró

En el corazón de Durazno, a pocos kilómetros de la ruta 5, un puñado de alas turboprop todavía cortan el aire. Son máquinas de otra época, pero con un sentido muy actual: disuasión modesta, presencia estatal y una cultura de mantenimiento que roza el arte. En Uruguay, mantener operativa una plataforma probada es tanto una decisión técnica como una declaración de identidad.

“Es un avión noble, de esos que perdonan errores y que siempre te traen a casa”, resume un piloto retirado de la FAU. La frase suena a lugar común, pero detrás hay horas de taller, piezas reconstruidas y una cadena logística que apuesta por la ingeniería aplicada más que por la tarjeta de crédito.

Un diseño setentero con ADN regional

El aparato nació en la Argentina de los años 70, pensado para misiones de contrainsurgencia y ataque ligero. Dos turbohélices, fuselaje robusto y capacidad de operar desde pistas cortas y rústicas, lo convirtieron en un caballo de batalla para climas y terrenos complicados.

La célula aguanta polvo, calor y agua, con tren resistente y mantenimiento relativamente sencillo. “No es rápido, pero es tozudo; y en ciertas misiones, la tozudez gana a la velocidad”, dice un mecánico con décadas frente a la bancada. Ese equilibrio entre costos y eficacia sigue seduciendo a fuerzas con presupuestos acotados.

Por qué Uruguay lo mantiene en el aire

Uruguay lo eligió por lo que hace, no por lo que promete. Su ámbito ideal es el apoyo cercano, la vigilancia de fronteras, la interdicción de vuelos clandestinos y la presencia en ejercicios regionales. La plataforma cumple, sin estridencias, y a un costo por hora de vuelo mucho más bajo que un reactor.

Costos contenidos, despegues desde pistas cortas, y una firma infrarroja reducida frente a aviones a reacción.

Además, su silueta impone una psicología particular: cuando baja a baja cota, se hace notar sin necesidad de romper la barrera del sonido. Para tareas de “mostrar la bandera” y apoyar a fuerzas en tierra, esa presencia vale oro.

El único comprador… con matices

En su periplo exportador, el modelo fue evaluado por varios países, pero Uruguay fue el único que lo adquirió de fábrica y lo integró plenamente a su doctrina. Otros operadores lo usaron de manera limitada o como ensayo, pero no consolidaron una flota orgánica.

Ese carácter casi exclusivo forjó vínculos técnicos con la industria argentina y un flujo de conocimientos difícil de reemplazar. En tiempos de cadenas de suministro largas, tener al diseñador a un cruce de río fue, y sigue siendo, una ventaja tangible.

La alquimia del mantenimiento

Mantener activo un diseño setentero es una mezcla de disciplina y creatividad. Se combinan inspecciones profundas, canibalización controlada y fabricación local de piezas bajo estricta trazabilidad. Donde no hay repuesto, hay ingeniería reversa y acuerdos con talleres certificados.

En cabina, la modernización ha sido gradual: radios nuevas, navegación satelital, instrumentos estabilizados y compatibilidad con gafas de visión nocturna en algunos aparatos. Nada exuberante, pero suficiente para elevar la seguridad y estirar la vida útil.

“Cada hora de vuelo que ganamos con una modificación bien hecha se multiplica en entrenamiento y en confianza”, señala un jefe de mantenimiento. No se trata de milagros, sino de método, paciencia y control de calidad.

Misiones que encajan como un guante

Donde hay esteros, banquinas y pistas no preparadas, el turbohélice se siente en casa. Su autonomía razonable y la posibilidad de orbitar zonas por largos periodos le dan ventaja en vigilancia y apoyo. Puede llevar ametralladoras, cohetes y pods de sensores, configurándose según el escenario.

En ejercicios combinados, su rol es didáctico: enseña coordinación aire‑tierra, tiempos de ataque y comunicaciones bajo estrés. No todo es cinemática; mucho es procedimiento, y ahí la plataforma rinde sin dramas.

Identidad y símbolo

Mantener una flota singular no es solo una opción técnica; es parte de la cultura profesional de la FAU. El avión es escuela de criterio, taller vivo y recordatorio de que el poder aéreo también se mide en disponibilidad y respuesta local.

A escala país, proyecta una imagen de sobriedad: capacidades ajustadas, pero fiables. Para una nación con vocación de estabilidad, esa coherencia pesa más que los números de un folleto brillante.

El horizonte de reemplazo

La vida de cualquier célula es finita, y el debate sobre el relevo es inevitable. Plataformas como el A‑29, el AT‑6 o soluciones ISR con capacidad armada aparecen en la conversación, junto con opciones de drones para persistencia y menor riesgo humano.

El desafío será mantener el equilibrio entre costo operativo, independencia logística y una curva de aprendizaje que no triture el presupuesto de entrenamiento. “Cambiar de montura es fácil; cambiar de ecosistema es lo que cuesta”, comenta un planificador doctrinario.

Lo que permanece

Más allá de catálogos y modas, el valor de una flota así está en su gente, en su proceder y en una lectura realista del entorno estratégico. Mientras haya misiones que pidan resistencia, simplicidad y precisión contenida, habrá razones para que el turbohélice de ataque siga rugiendo sobre el centro del país.

En esa persistencia hay una lección clara: no todo salto tecnológico es un salto operativo. A veces, la mejor decisión es afinar lo probado y volar, sin prisa pero sin pausa, exactamente donde hace falta.