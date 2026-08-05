Detienen a presunto distribuidor de drogas en Barrio Abajo de Tegucigalpa; incautan crack, cocaína y marihuana

La Policía Militar del Orden Público (PMOP) arrestó a un hombre en el Barrio Abajo de Tegucigalpa, al considerar que sería responsable del delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública. La detención se produjo durante patrullajes preventivos y operativos que la institución realiza de forma constante en distintas zonas del país.

Durante la intervención, las autoridades decomisaron 12 envoltorios con supuesta droga crack, seis envoltorios con presunta marihuana y cuatro envoltorios con supuesta cocaína. Además, se incautó dinero en efectivo en billetes de diferentes denominaciones y una bolsa plástica amarilla que habría sido utilizada para transportar la supuesta droga.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso legal correspondiente. La PMOP reiteró que continuará ejecutando operaciones de prevención y seguridad a nivel nacional con el objetivo de combatir el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas, en busca de fortalecer la seguridad y tranquilidad de la población hondureña.