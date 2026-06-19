La familia Messi revela el estado de salud de Jorge y pone fin a los rumores

La familia de Lionel Messi ha emitido un comunicado oficial de prensa para aclarar las intensas especulaciones que han circulado en las últimas horas sobre el estado médico de Jorge Messi, confirmando que el padre de Messi tiene problemas de salud.

Qué debes saber: Aclaración frente a rumores

Estar atentos únicamente a lo que ellos informen

Aclaración frente a rumores

A través de este escrito, el círculo más estrecho del jugador buscó transmitir serenidad ante la avalancha de versiones periodísticas que irrumpieron en los medios y en las redes sociales.

En el documento divulgado por el equipo de prensa del astro argentino, se confirma que el progenitor del jugador atraviesa una complicación médica, aunque la situación actual es esperanzadora.

Según han expresado textualmente en la nota informativa, Jorge Messi se encuentra bajo estricto seguimiento médico profesional, “recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro clínico que presenta”.

Síguenos en nuestro canal de YouTube dando click aquí: HCH Televisión Digital

Más allá del parte médico inicial, los familiares del deportista manifestaron un enérgico malestar por el tratamiento que ciertos sectores informativos le han dado a la situación.

En las líneas del texto se denuncia abiertamente una marcada “falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”, cuestionando las formas poco profesionales de abordar temas tan delicados.

Con el objetivo de frenar el flujo de noticias falsas o distorsionadas, el entorno del jugador del Inter Miami hizo especial hincapié en que solo el núcleo más íntimo posee datos fehacientes.

Estar atentos únicamente a lo que informen

El comunicado puntualiza de forma tajante que únicamente la familia directa dispone de la información real y precisa sobre la evolución de Jorge, restando de antemano cualquier validez a filtraciones o supuestas fuentes externas.

Por consiguiente, la familia Messi ha advertido a los aficionados y a la prensa internacional que no den credibilidad a rumores infundados. El escrito es explícito al señalar que cualquier versión, declaración o reporte que no sea divulgado de forma directa por ellos o a través de sus canales de comunicación oficiales autorizados, no debe ser considerada bajo ninguna circunstancia como una información válida ni veraz.

Quizás te interese leer: De Kempes a Lionel Messi: los futbolistas que usaron la 10 en la selección argentina desde el Mundial 78

En la segunda mitad del pronunciamiento oficial, han hecho un llamado explícito a la cordura y a la ética periodística global para los próximos días.

“En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad”, reza el texto, el cual añade que la salud de un ser humano y el bienestar emocional de su círculo cercano no deberían transformarse en objeto de especulación mercantil ni de un interés mediático calificado como irresponsable.

Finalmente, la familia ha concluido la misiva agradeciendo sinceramente todas las muestras de cariño, respeto y genuina preocupación que han recibido por parte de los seguidores del futbolista en todo el mundo.

Asimismo, han reiterado la firme solicitud de preservar la privacidad, la confidencialidad y la total intimidad de Jorge Messi y todo su entorno durante el actual proceso de recuperación, prometiendo comunicar de manera oportuna cualquier novedad de relevancia.