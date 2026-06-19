Cossette y Ana Paola al servicio exterior; designan autoridades interinas en CNE y TJE | Resumen Legislativo

Este miércoles, la Asamblea Nacional designó autoridades interinas para el Consejo Nacional Electoral (CNE) y para el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), tras revisar y aprobar las solicitudes de licencia presentadas por las dos consejeras propietarias del primer órgano y para cubrir una vacante en el segundo causada por el fallecimiento de una magistrada.

La decisión fue adoptada mediante una moción nominativa impulsada por el presidente de la Comisión Electoral, Antonio Rivera Callejas, y contó con el respaldo de 93 diputados de diversas fuerzas políticas: 49 del Partido Nacional, 41 del Liberal, 2 de Innovación y Unidad y 1 de la Democracia Cristiana, evidenciando un amplio consenso en el Poder Legislativo.

Nombramientos interinos

En el marco de la resolución, la asamblea aprobó el nombramiento de Aitxa Gabriela Zelaya como consejera propietaria interina en representación del Partido Liberal ante el CNE, durante la duración de la licencia concedida a Ana Paola Hall.

Igualmente, se designó Eduardo Enrique Fuentes como consejero propietario interino en representación del Partido Nacional ante el CNE, para sustituir a Cossette Alejandra López Osorio mientras persista su licencia temporal.

Del mismo modo, la Asamblea Nacional designó a Arístides Mejía Carranza como magistrado propietario por el Partido Liberal ante el TJE, ocupando la vacante dejada por la magistrada Miriam Barahona, fallecida el 23 de marzo anterior.

Asimismo, se aprobó la designación de Juan Pablo Hernández Agurcia como comisionado propietario por el Partido Nacional en la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos (UFTF), en sustitución de Eduardo Enrique Fuentes mientras esté vigente el decreto.

Licencias fueron aprobadas por el Congreso

Antes de los nombramientos, la Asamblea Nacional recibió y aprobó las solicitudes de licencia sin goce de sueldo presentadas por las consejeras del CNE, Ana Paola Hall y Cossette López, así como por Eduardo Enrique Fuentes, de la UFTF.

Las peticiones fueron enviadas formalmente a la Secretaría del Congreso Nacional y señalan que las licencias entrarían en vigor a partir del 1 de julio de 2026.

En las propias peticiones, las actuales autoridades electorales indicaron que las licencias pueden interrumpirse en cualquier momento por decisión del solicitante, mediante una simple notificación de reingreso ante el Congreso Nacional, de acuerdo con lo previsto en la Ley Electoral.