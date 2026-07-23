La Esperanza estrena clínica moderna de hemodiálisis tras aprobación del Congreso con una inversión de 20 millones de lempiras

Este miércoles, el Congreso Nacional aprobó por unanimidad un decreto que habilita la inclusión de 20 millones de lempiras al Presupuesto General de la República para 2027, destinados al equipamiento y al funcionamiento de una clínica de hemodiálisis en la ciudad de La Esperanza, en el departamento de Intibucá. Con ello se pretende ampliar la oferta de atención médica especializada para personas con enfermedad renal crónica en la región.

La norma ordena a la Secretaría de Finanzas (Sefin) realizar las transferencias necesarias para que esos recursos queden integrados a la planificación presupuestaria de la Secretaría de Salud (Sesal). Además, señala que, en caso de no existir una partida disponible dentro del presupuesto de Salud, los fondos podrán reasignarse desde otras instituciones del Estado que presenten bajos niveles de ejecución en programas de inversión y protección social.