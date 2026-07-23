Caso Pandora II: se ratifica el sobreseimiento definitivo de Pepe Lobo

23 de julio de 2026

La Sala de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia confirmó el sobreseimiento definitivo de Porfirio Lobo Sosa en el marco del caso Pandora II, mismo proceso que involucra al exmandatario Juan Orlando Hernández.

La resolución de esta causa establece que Lobo Sosa no tuvo conocimiento de los hechos ni intervino con acciones concretas y subraya que resultaría improcedente juzgar a una persona por su cargo de jerarquía. Cabe mencionar que el expresidente JOH enfrentará a la justicia por este mismo caso el próximo lunes, luego de que la CSJ eliminó la orden de captura.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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