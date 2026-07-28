Julissa Villanueva niega rebeldía e irresponsabilidad ante citaciones del Ministerio Público

La doctora Julissa Villanueva se pronunció sobre los citatorios recibidos por parte del Ministerio Público en relación con el caso de Angie Peña.

“Con respecto a las citaciones del Ministerio Público de Honduras que han sido notificadas en mi domicilio a las 14:10 horas, hoy 27 de julio de 2026”.

“Reitero que mi compromiso como científica continuará centrado en la lucha contra este delito y en garantizar que la verdad prevalezca siempre”.

“Desde mi cargo como exservidora pública y, hoy como defensora de derechos humanos, siempre he actuado con transparencia y solidaridad, procurando la efectividad en pro de la justicia; no me he declarado en rebeldía ni he sido irresponsable ante ninguna ausencia a citaciones del Ministerio Público de Honduras”.