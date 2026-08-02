La boda entre MrBeast y Thea Booysen: así fue la exclusiva ceremonia del youtuber más seguido en el Caribe

MrBeast ya ingresa al club de los casados. Jimmy Donaldson, conocido mundialmente como MrBeast y reconocido por ostentar el título de creador de contenido con más suscriptores en YouTube, selló su unión con su prometida, Thea Booysen, en una ceremonia privada celebrada en una isla de lujo en el Caribe.

La boda se llevó a cabo en Necker Island, la isla privada del empresario Richard Branson, ubicada en las Islas Vírgenes Británicas. La unión contó con la presencia de familiares y amigos cercanos de la pareja, quienes disfrutaron de varios días de actividades previas a la ceremonia.

Las celebraciones arrancaron el 14 de julio de 2026 y se prolongaron durante una semana dentro del resort exclusivo de la isla. Alrededor de setenta invitados participaron en diversas experiencias preparadas por los novios, entre ellas sesiones de kitesurf, snorkel y recorridos para conocer la fauna local, incluyendo lémures y flamencos.

Según la revista People, la ceremonia fue conducida por un ministro religioso que mantiene una estrecha amistad con la familia de los recién casados. Para la ocasión, Thea Booysen vistió un diseño hecho a medida de Nicole + Felicia Couture, mientras que MrBeast optó por un elegante esmoquin de Ralph Lauren.

La recepción también estuvo repleta de detalles especialmente elegidos por la pareja. Su primer baile como esposos fue al ritmo de “Die With a Smile”, famosa canción interpretada por Lady Gaga y Bruno Mars. Después, la celebración continuó con música en vivo, aunque también hubo momentos más tranquilos, con los invitados disfrutando de juegos de cartas y de mesa, según compartió Booysen.

Con esta boda, MrBeast inicia una nueva etapa personal mientras continúa afianzándose como una de las figuras más influyentes del entretenimiento digital a escala mundial.