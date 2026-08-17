La bancada liberal reduce su representación y solo colorados autorizados podrán emitir una opinión oficial

16 de agosto de 2026

La bancada del Partido Liberal de Honduras difundió este domingo un comunicado para precisar quiénes cuentan con la autoridad para emitir declaraciones y definir las posturas oficiales en representación del bloque parlamentario.

El jefe de bancada, Jorge Luis Cálix Espinal, afirmó que solo los diputados titulares y suplentes que forman parte oficialmente del grupo pueden ejercer como voceros y representar su postura ante los medios y la ciudadanía.

El comunicado establece que ninguna persona ajena a estos legisladores está autorizada para brindar declaraciones, asumir la vocería, fijar posturas o atribuirse la representación de la bancada liberal.

Asimismo, Cálix advirtió que cualquier opinión o pronunciamiento realizado por terceros deberá considerarse “exclusivamente a título personal” y no podrá interpretarse como una postura oficial del Partido Liberal en el Congreso.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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