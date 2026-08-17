La bancada liberal reduce su representación y solo colorados autorizados podrán emitir una opinión oficial

La bancada del Partido Liberal de Honduras difundió este domingo un comunicado para precisar quiénes cuentan con la autoridad para emitir declaraciones y definir las posturas oficiales en representación del bloque parlamentario.

El jefe de bancada, Jorge Luis Cálix Espinal, afirmó que solo los diputados titulares y suplentes que forman parte oficialmente del grupo pueden ejercer como voceros y representar su postura ante los medios y la ciudadanía.

El comunicado establece que ninguna persona ajena a estos legisladores está autorizada para brindar declaraciones, asumir la vocería, fijar posturas o atribuirse la representación de la bancada liberal.

Asimismo, Cálix advirtió que cualquier opinión o pronunciamiento realizado por terceros deberá considerarse “exclusivamente a título personal” y no podrá interpretarse como una postura oficial del Partido Liberal en el Congreso.