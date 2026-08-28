AMDC intensifica la limpieza en la colonia Soto para impedir que desechos lleguen al río Choluteca

La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), mediante la Gerencia de Microempresas y la Gerencia de Aseo Municipal, puso en marcha, en colaboración con la empresa DIDEMO, un nuevo operativo de limpieza en la colonia Soto. Su objetivo fue retirar la acumulación de basura ubicada a la orilla del río Choluteca y evitar que esos desechos sean arrastrados hacia el cauce durante las lluvias.

Los equipos municipales, bajo la dirección del alcalde Juan Diego Zelaya, llevaron a cabo tareas de recolección en la zona como parte de las acciones continuas de la AMDC para mantener la capital en condiciones de higiene y atender los puntos donde se concentra una mayor cantidad de residuos.

“Pueden ver la cantidad de basura que se halla a la orilla del río Choluteca y cómo todo ese desperdicio desciende hacia el cauce cuando llegan las lluvias. Estamos trabajando con intensidad para dejar y mantener este lugar limpio. No vamos a rendirnos y no nos cansaremos de limpiar nuestra ciudad capital”, declaró Denovan Galicia, gerente de Microempresas de la AMDC.

Galicia destacó que mantener la ciudad limpia requiere también del compromiso de sus habitantes, especialmente para evitar que los residuos sean depositados en sitios desde donde puedan llegar a los cauces de agua.

Durante el operativo, la empresa DIDEMO donó más de 3,000 sacos a la Gerencia de Aseo Municipal, insumos que serán utilizados para respaldar las labores de recolección que ejecutan los equipos municipales.

Natalia Enrique, gerente de Mercadeo de DIDEMO, explicó que la empresa decidió sumarse a estas acciones como una forma de contribuir con la ciudad y respaldar el trabajo que realiza la AMDC.

“Estamos muy honrados de hacer esta donación de más de 3,000 sacos a la Gerencia de Aseo Municipal y a la Gerencia de Microempresas de la Alcaldía de Tegucigalpa, para poder apoyar con un granito de arena en el hecho de recoger la basura y poder también invitar a otras empresas que ayuden y aporten con esta gran labor, tan noble, de mantener nuestra ciudad limpia”, expresó.

La AMDC continúa desarrollando operativos de limpieza en distintos sectores del Distrito Central y reitera el llamado a la población a disponer adecuadamente de sus residuos para evitar que lleguen a quebradas y ríos, especialmente durante la temporada de lluvias.