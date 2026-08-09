Juzgado detiene las obras del Salón de Baile de Donald Trump en la Casa Blanca por falta de aprobación del Congreso

Se detienen las obras del Salón de Baile en la Casa Blanca tras que una corte federal de apelaciones impusiera un contundente revés al gobierno del presidente Donald Trump respecto a sus planes de levantar dicha infraestructura.

Lo que debes saber: El Legislativo debe autorizar

Donald Trump discrepa la decisión

La aprobación corresponde al Legislativo

La resolución establece que la ejecución del proyecto de 400 millones de dólares exige de manera indispensable la aprobación explícita del Congreso de los Estados Unidos. Con este fallo, la justicia ratificó una medida cautelar dictada previamente por un juez de menor instancia.

La decisión judicial se originó a partir de una demanda interpuesta por el Fondo Nacional para la Preservación Histórica, una organización civil que buscó frenar las modificaciones estructurales iniciadas tras la demolición del Ala Este de la residencia presidencial.

El fallo subraya que el Poder Ejecutivo no posee la facultad de emprender transformaciones arquitectónicas de esa magnitud de manera unilateral, recordando la premisa de que los mandatarios actúan únicamente como administradores temporales de la sede gubernamental.

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En el dictamen, el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia reafirmó la vigencia del principio constitucional de separación de poderes en lo concerniente a la administración de los bienes públicos.

La mayoría de los jueces enfatizó que el control fiscal y la aprobación legislativa para obras edilicias dentro del complejo de la Casa Blanca corresponden exclusivamente al Poder Legislativo, desestimando los argumentos presentados por la representación legal de la presidencia.

El proyecto, considerado una de las obras de infraestructura más ambiciosas impulsadas por Trump para su segundo mandato, contempla la creación de un salón de eventos de más de 8 mil metros cuadrados.

La iniciativa ya había generado fuertes discrepancias políticas en el Capitolio, donde legisladores de la oposición y defensores del patrimonio histórico criticaron la alteración de un edificio icónico sin el debido proceso de fiscalización presupuestaria.

Donald Trump rechaza la resolución

Ante la resolución desfavorable, el presidente expresó su firme desacuerdo a través de sus redes sociales, catalogando la decisión del tribunal como profundamente injusta. Asimismo, el mandatario anunció que su equipo jurídico interpondrá una apelación inmediata ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, con el objetivo de revertir la suspensión y permitir el reinicio de las labores de construcción.

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La declaración del tribunal otorgó un plazo de 14 días antes de que la orden de paralización entre formalmente en vigor, ventana temporal diseñada para dar margen a la tramitación de los recursos legales ante el máximo tribunal del país.

Durante este periodo, la defensa de la Casa Blanca intentará justificar la continuidad de los trabajos amparándose en motivos de seguridad y financiamiento.

La controversia ha reavivado el debate nacional en torno a los límites de la autoridad ejecutiva sobre la modificación de sitios de alto valor histórico nacional. Diversos especialistas señalan que la eventual revisión por parte del Tribunal Supremo fijará un precedente relevante sobre los alcances del control presupuestario y patrimonial del Congreso frente a los planes de remodelación de las instalaciones gubernamentales.

Mientras se resuelve la batalla legal en las altas cortes, los trabajos en el predio del Ala Este permanecerán suspendidos a la espera de un fallo definitivo o de un eventual acuerdo legislativo. La disputa legal mantendrá en vilo el desarrollo de una de las reformas arquitectónicas más polémicas del complejo presidencial en las últimas décadas.