Barcelona acelera una doble maniobra estelar: negocia la venta de Ferran Torres al PSG y cierra la llegada de Rodri

El FC Barcelona está gestionando la salida de Ferran Torres hacia el PSG, entrando en una etapa decisiva del mercado de traspasos veraniego con la intención de cerrar otra operación de gran impacto.

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Pláticas avanzadas

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La dirección deportiva azulgrana se afana para cerrar la llegada del centrocampista español Rodri Hernández, procedente del Manchester City, mientras continúa avanzando a la vez las negociaciones para la salida de Ferran Torres hacia el Paris Saint-Germain.

La salida de Ferran Torres rumbo al Parque de los Príncipes ha tomado impulso tras alcanzar un acuerdo contractual entre el jugador valenciano y el conjunto parisino.

A la espera de que el PSG formalice una propuesta económica definitiva al club catalán, la posibilidad de reencontrarse con el técnico Luis Enrique aparece como un factor determinante para el delantero, quien busca consolidar un rol protagónico en la élite europea.

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Para la cúpula directiva del Barcelona, este periodo de traspasos representa el momento idóneo para concretar la venta de Ferran, cuyo contrato con la entidad azulgrana se extiende hasta junio de 2027.

Tras haber experimentado una revalorización notable durante el Mundial 2026, en el que se consagró campeón con la selección española al anotar el gol decisivo en la final frente a Argentina, la venta del delantero permitiría ingresar una suma significativa a las arcas del club.

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De forma paralela, reina el optimismo en las oficinas del Camp Nou en relación con la contratación de Rodri Hernández. El Barça ya ha acordado la totalidad de las condiciones personales con el centrocampista madrileño, por lo que las gestiones actuales se concentran en acercar posturas con la directiva del Manchester City para fijar el monto definitivo de la operación y desbloquear la salida del pivote internacional.

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La relación entre ambas gestiones no es meramente temporal, sino también financiera y estructural. Los ingresos que reportaría la venta de Ferran Torres al fútbol francés otorgarían al club culé el margen de maniobra necesario para su masa salarial y para el cumplimiento del “fair play” financiero, facilitando directamente la inscripción de Rodri como nuevo eje del centro del campo del proyecto deportivo.

Las próximas jornadas se perfilan como decisivas para el desenlace de esta doble negociación en el mercado internacional. En el seno del Barcelona existe la convicción de que los acuerdos con el Manchester City y el Paris Saint-Germain se completarán de forma satisfactoria, permitiendo al equipo rediseñar su plantilla para afrontar la nueva temporada con las mayores aspiraciones.