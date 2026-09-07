El alto costo de vida, factor clave en los cierres del sector comercio de Comayagua

El presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Comayagua, Eliseo Fonseca, afirmó que el cierre de comercios es una situación que se ha venido tratando a nivel municipal y que también se manifiesta en diferentes zonas del país.

Fonseca agregó que para los emprendedores es complejo diseñar tácticas de mercadotecnia y efectuar estudios de mercado antes de iniciar una empresa. Subrayó que, con frecuencia, las personas emprenden guiadas por la emoción, pero indicó la necesidad de evaluar el mercado con antelación, aunque esa costumbre no sea común entre los emprendedores hondureños.

Asimismo señaló que el elevado costo de la vida agrava aún más la coyuntura, ya que para muchos emprendedores resulta difícil sostener los gastos que implica.