El alto costo de vida, factor clave en los cierres del sector comercio de Comayagua

6 de septiembre de 2026

El presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Comayagua, Eliseo Fonseca, afirmó que el cierre de comercios es una situación que se ha venido tratando a nivel municipal y que también se manifiesta en diferentes zonas del país.

Fonseca agregó que para los emprendedores es complejo diseñar tácticas de mercadotecnia y efectuar estudios de mercado antes de iniciar una empresa. Subrayó que, con frecuencia, las personas emprenden guiadas por la emoción, pero indicó la necesidad de evaluar el mercado con antelación, aunque esa costumbre no sea común entre los emprendedores hondureños.

Asimismo señaló que el elevado costo de la vida agrava aún más la coyuntura, ya que para muchos emprendedores resulta difícil sostener los gastos que implica.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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