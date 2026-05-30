Juan Orlando Hernández: Regresaré a Honduras más temprano que tarde

30 de mayo de 2026

El exmandatario Juan Orlando Hernández afirmó que su regreso está a la vuelta de la esquina, señaló si le atrae retomar la escena política y dejó la puerta entreabierta:
“Regresaré a Honduras, creo que será antes de lo que muchos esperan; en estos momentos estoy ultimando un par de asuntos relacionados con mis publicaciones”.

“No tengo interés en involucrarme en la política. Si observo que esos radicales de Libre, y no me refiero al partido en su base, sino a quienes causaron todo este daño, logran regresar, mi voz estará ahí, firme, de frente”, afirmó en CHTV cuando le preguntaron si volvería a intentar la presidencia.

“Hace falta potenciar de nuevo al Partido Nacional. Allí estaré, sin la intención de participar directamente, pero con el propósito de impedir que se repita lo que ocurrió”.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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