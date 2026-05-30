Juan Orlando Hernández: Regresaré a Honduras más temprano que tarde

El exmandatario Juan Orlando Hernández afirmó que su regreso está a la vuelta de la esquina, señaló si le atrae retomar la escena política y dejó la puerta entreabierta:

“Regresaré a Honduras, creo que será antes de lo que muchos esperan; en estos momentos estoy ultimando un par de asuntos relacionados con mis publicaciones”.

“No tengo interés en involucrarme en la política. Si observo que esos radicales de Libre, y no me refiero al partido en su base, sino a quienes causaron todo este daño, logran regresar, mi voz estará ahí, firme, de frente”, afirmó en CHTV cuando le preguntaron si volvería a intentar la presidencia.

“Hace falta potenciar de nuevo al Partido Nacional. Allí estaré, sin la intención de participar directamente, pero con el propósito de impedir que se repita lo que ocurrió”.