EE.UU. ataca otra lancha en el Pacífico y deja tres presuntos narcotraficantes muertos

El Comando Sur de Estados Unidos comunicó este viernes que una operación conjunta entre las fuerzas armadas llevó a cabo un golpe mortal contra una embarcación vinculada a agrupaciones que Washington identifica como terroristas, provocando la muerte de los tres ocupantes de la lancha.

La acción fue ejecutada por el Comando Sur dentro del marco de la operación denominada Lanza del Sur, mientras la lancha navegaba por aguas internacionales del Pacífico, cerca de las costas de Colombia.

El ataque dejó tres hombres fallecidos, identificados por el mando militar como «narcoterroristas», y no se registraron bajas entre las fuerzas estadounidenses.