EE.UU. ataca otra lancha en el Pacífico y deja tres presuntos narcotraficantes muertos

30 de mayo de 2026

El Comando Sur de Estados Unidos comunicó este viernes que una operación conjunta entre las fuerzas armadas llevó a cabo un golpe mortal contra una embarcación vinculada a agrupaciones que Washington identifica como terroristas, provocando la muerte de los tres ocupantes de la lancha.

La acción fue ejecutada por el Comando Sur dentro del marco de la operación denominada Lanza del Sur, mientras la lancha navegaba por aguas internacionales del Pacífico, cerca de las costas de Colombia.

El ataque dejó tres hombres fallecidos, identificados por el mando militar como «narcoterroristas», y no se registraron bajas entre las fuerzas estadounidenses.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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