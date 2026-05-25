ENEE describe la emisión de bonos como parte del plan de rescate financiero para disminuir la deuda con generadores privados

La ENEE colocó bonos por un total de L 2,200 millones como componente central de un ambicioso plan de rescate financiero diseñado para disminuir la deuda con generadores privados y asegurar de forma estable el suministro eléctrico en Honduras.

En esa misma ventana temporal, la última semana de mayo, se ejecutará una nueva colocación de bonos; las autoridades reconocen que la emisión de estos instrumentos financieros “brinda oxígeno al sistema energético”, sin embargo no soluciona la problemática estructural que enfrenta la empresa.