ENEE describe la emisión de bonos como parte del plan de rescate financiero para disminuir la deuda con generadores privados

25 de mayo de 2026

La ENEE colocó bonos por un total de L 2,200 millones como componente central de un ambicioso plan de rescate financiero diseñado para disminuir la deuda con generadores privados y asegurar de forma estable el suministro eléctrico en Honduras.

En esa misma ventana temporal, la última semana de mayo, se ejecutará una nueva colocación de bonos; las autoridades reconocen que la emisión de estos instrumentos financieros “brinda oxígeno al sistema energético”, sin embargo no soluciona la problemática estructural que enfrenta la empresa.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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