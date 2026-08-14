Gobierno aclara que los afectados no podrán impugnar la expropiación; SIT depositará el pago en un banco si no aceptan

14 de agosto de 2026

El asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Zacapa, explicó que la medida se fundamenta en los artículos 103 y 106 de la Constitución de la República y en el artículo 17 de la Ley Especial para la Simplificación de los Procedimientos de Inversión en Infraestructura Pública.

El proceso prevé que los titulares de derechos afectados reciban una indemnización tasada con precisión.

Una vez se declare la expropiación, corresponde notificar a los perjudicados y efectuar el pago del monto establecido.

Si el propietario no acepta de forma voluntaria la cifra fijada, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) podrá consignar ese recurso ante el juzgado civil competente o ante una entidad bancaria, quedando reservado para la persona afectada.

Zacapa añadió que los propietarios mantienen el derecho de impugnar ante los tribunales la cuantía del justiprecio, conforme al procedimiento previsto en la normativa vigente.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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