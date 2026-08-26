A raíz de las declaraciones recientes de Marlon Ochoa sobre los audios que mencionan al asesor político Fernando Cerimedo, el exfiscal general Johel Zelaya respondió exigiendo que se autorice la autorización de una pericia internacional para confirmar su autenticidad.
Johel Zelaya exige pericia internacional para audios de Cerimedo y busca desbloquear investigaciones
26 de agosto de 2026
Edwin Rolando Amaya
Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.