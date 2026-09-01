El Niño entra en fase crítica con una probabilidad superior al 90% de lograr una intensidad extremadamente fuerte

La NOAA informó que El Niño ya se halla activo en el Pacífico tropical y continúa fortaleciéndose. La agencia estima una probabilidad superior al 90% de que alcance una intensidad muy fuerte durante el otoño y el invierno boreales de 2026-2027, una situación que podría alterar los patrones climáticos estacionales en varias zonas de Estados Unidos.

El Centro de Predicción Climática (CPC), dependiente de la NOAA, calculó además un 69% de probabilidad de que el fenómeno supere, entre octubre y diciembre de 2026, la magnitud de los episodios de El Niño documentados desde 1950. La estimación figura en la actualización oficial del organismo del 13 de agosto.

La NOAA también divulgó sus perspectivas climáticas para septiembre, octubre y noviembre de 2026. Esos productos no fijan temperaturas exactas ni cantidades específicas de precipitación. Indican qué resultados tienen mayor probabilidad de situarse por encima, cerca o por debajo de los valores climáticos de referencia del periodo 1991-2020.

Perspectivas de El Niño para Estados Unidos durante el otoño de 2026

La CPC señaló que El Niño ya está activo en el Pacífico ecuatorial. La agencia detectó temperaturas de la superficie del mar por encima de los valores medios en sectores del Pacífico oriental y centro-oriental, además de cambios en la circulación atmosférica que coinciden con esta fase del sistema climático.

El informe estima que la posibilidad de un episodio muy fuerte supere el 90% durante tres trimestres consecutivos: septiembre-noviembre, octubre-diciembre y noviembre-enero de 2026-2027. La previsión contempla la persistencia del fenómeno durante el invierno boreal y hasta la primavera de 2027.

Qué implica una probabilidad del 69% de un El Niño histórico

El CPC estableció que hay 69% de probabilidad de que El Niño supere la intensidad de los eventos registrados desde 1950 durante el trimestre octubre-diciembre de 2026. Esa cifra no confirma que el fenómeno llegará a ese nivel; expresa el cálculo de probabilidad elaborado a partir de los datos y modelos disponibles.

La NOAA utiliza la expresión “muy fuerte” en su previsión. La denominación “super El Niño” aparece con frecuencia en textos periodísticos y análisis climáticos, pero no forma parte de la clasificación operativa que emplea el organismo estadounidense.