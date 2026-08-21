Joel Ramos, excoordinador de Transporte del CNE, comparece ante la justicia por el desastre electoral

Dentro del marco de las pesquisas judiciales relacionadas con el proceso de las primarias, Joel Ramos, quien fuera el responsable del proyecto de transporte del Consejo Nacional Electoral (CNE), se presentó por iniciativa propia ante los tribunales para afrontar la audiencia de declaración de imputado.

Ramos figuraba como la última persona aún por comparecer respecto a los requerimientos fiscales presentados por la Fiscalía, debido a irregularidades y deficiencias logísticas observadas durante la jornada electoral.

A su llegada a las instalaciones del poder judicial, Ramos ingresó acompañado por sus representantes legales para responder por los delitos imputados relacionados con la gestión y distribución del material electoral. Con su presencia, el proceso penal avanza a la siguiente etapa procesal destinada a fijar medidas cautelares, sumándose a los demás involucrados que ya habían comparecido ante las autoridades pertinentes.