Chamelecón: enfrentamiento revela arsenal de calibre pesado y capturas

Un individuo de 22 años fue arrestado tras un enfrentamiento registrado durante un allanamiento en la residencial Montebello, en la zona de Chamelecón. Tras el intercambio de disparos, las autoridades aseguraron un arsenal de armas de alto calibre que quedó bajo custodia.

El jefe de operaciones de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) informó que los agentes llevaban a cabo una intervención con dos metas dentro de la misma residencial cuando se produjo el tiroteo.

“Nos hallábamos en la zona, tal como acabo de mencionar, ejecutando un allanamiento aquí en Chamelecón, en la residencial Montebello, para el cual contábamos con dos fines”, explicó el funcionario.

Según el informe, varias de las personas involucradas lograron huir del lugar tras el intercambio de disparos, mientras que uno de los sospechosos fue capturado. “Los responsables que participaron en el enfrentamiento se dieron a la fuga, y solo uno logró ser detenido; a este se le halló todo este arsenal de alto calibre”, puntualizó el jefe de operaciones.