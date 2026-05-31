Jefe de las FFAA advierte sobre la crisis electoral: cualquier incumplimiento será llevado ante tribunales

El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), Héctor Benjamín Valerio Ardón, comunicó que ha puesto a disposición del Ministerio Público (MP) a varios de sus oficiales, quienes han sido citados como testigos de lo ocurrido en las elecciones pasadas.

En tanto, el exjefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, afirmó que esas acusaciones son falsas y que forman parte de una narrativa que se ha querido imponer al pueblo hondureño; aseguró que se tomaron precauciones para evitar cualquier imprevisto y que, desde febrero, con antelación, se recomendó a las autoridades del CNE que consideraran todos los posibles inconvenientes.

Hernández declaró: “Fuimos responsables y lo anticipamos”, y añadió que durante su gestión se actuó con toda diligencia y que se notificó al CNE sobre el traslado de material electoral.