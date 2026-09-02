Jeaustin Campos desvela el calvario que vivió en el Real España: era insostenible

Jeaustin Campos puso fin a su etapa como entrenador del Real España de Honduras el pasado viernes. Tras dejar el puesto, el técnico costarricense detalló las motivaciones que lo condujeron a decidir abandonar el banquillo de la ‘Máquina’.

En una entrevista con Yashin Quesada, Campos afirmó que su desvinculación estuvo relacionada principalmente con la delicada situación financiera que atraviesa el club y, especialmente, con el impago de su salario.

El entrenador explicó que la situación alcanzó un punto límite, tanto para él como para los integrantes de su cuerpo técnico, debido a que acumulaban tres meses sin recibir su remuneración. Además, señaló que los problemas económicos habían estado presentes prácticamente desde su llegada a la institución, en julio de 2024.

“Al final nosotros fuimos parte de la solución. Esta normalidad viene de hace más de un año, casi a los pocos meses de haber llegado (…). Llegó ese día en que definitivamente no podíamos seguir, ya son tres meses de salario y era insostenible mantenerse acá”, explicó Campos.

El técnico costarricense también reveló que los problemas económicos llegaron a afectar directamente al plantel. En determinado momento, los jugadores incluso estuvieron cerca de no presentarse a un partido debido a los atrasos en sus salarios.

“En un momento los jugadores no querían ir a un partido porque se les debían dos meses. Me imagino que la junta directiva quiso salvaguardar la tanda y el día a día del club. Es más fácil tener complicaciones con tres o cuatro que con 28 futbolistas”, sentenció.

La salida de Campos pone fin a una etapa marcada por las dificultades económicas del Real España, una situación que, según el propio entrenador, terminó haciendo insostenible su continuidad al frente del equipo.