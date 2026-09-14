Irán sostiene que el acuerdo con Omán sobre el estrecho de Ormuz no conlleva la reapertura del paso

El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, declaró este domingo que el acuerdo alcanzado con Omán en relación con el estrecho de Ormuz, cuyo anuncio está previsto para el lunes, no implicará la reapertura de esa ruta mientras Estados Unidos no vuelva a cumplir con los compromisos establecidos en el memorando de entendimiento para la paz suscrito en junio.

«El pacto con el sultanato de Omán, bajo ninguna circunstancia implicará la reapertura del estrecho de Ormuz», afirmó el jefe de la diplomacia iraní en una entrevista con Al-Araby Al-Jadeed, medio panárabe con sede en Londres.

Araqchí sostuvo que la condición para que Irán reabra el estrecho de Ormuz es «que Estados Unidos vuelva a cumplir sus compromisos en el Memorando de Islamabad», firmado en junio entre Teherán y Washington, con la mediación de Pakistán.

El sábado, la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria de Irán, citando a una fuente cercana al equipo negociador, informó que Teherán y Mascate, tras prolongadas conversaciones técnicas y diplomáticas, llegaron a principios de septiembre a un acuerdo sobre las rutas seguras de navegación en Ormuz, el cual se presentará el lunes en una reunión en la capital de Omán.

De acuerdo con medios iraníes, en la cita participarán además de Omán e Irán Arabia Saudita, Kuwait, Catar, los Emiratos Árabes Unidos e Irak, mientras Baréin se desvinculó del encuentro el sábado al recordar que su territorio ha sido blanco de ataques atribuidos a Irán dirigidos contra infraestructuras y bienes civiles.