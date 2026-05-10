Irán comunica a los mediadores paquistaníes su réplica a la propuesta de Estados Unidos.

Este domingo, Irán comunicó a los mediadores pakistaníes su contestación al borrador más reciente planteado por Estados Unidos, destinado a poner fin al conflicto que Washington y Tel Aviv desencadenaron contra el país persa el 28 de febrero, según informa en exclusiva la agencia IRNA.

El portavoz del Ministerio iraní de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baghaei, había indicado en varias ocasiones que las valoraciones y observaciones de Teherán sobre las propuestas de Washington serían remitidas una vez finalizado su examen y se obtuvieran las conclusiones definitivas.

De acuerdo con el esquema planteado, en esta fase las negociaciones se centrarán en lograr el cese de las hostilidades en la región, lo que ha provocado el bloqueo parcial del estratégico estrecho de Ormuz, por donde antes del inicio de las operaciones fluía al día aproximadamente el 20 % del petróleo que se comercializa en el mundo.

El pasado domingo, Irán confirmó haber recibido, mediante la intermediación de Pakistán, la valoración de Estados Unidos sobre su plan de paz de catorce puntos, y anunció que emitiría una respuesta oficial una vez que las autoridades concluyeran su revisión.

El día anterior se dio a conocer que Teherán había enviado a Washington —con la mediación de Islamabad— un plan de catorce puntos en respuesta a la iniciativa estadounidense de nueve puntos. Entre sus demandas, la propuesta iraní exige, entre otras condiciones, un alto el fuego de dos meses. Según el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, el objetivo de este plan es poner fin de forma permanente a la guerra impuesta.