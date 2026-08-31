Messi deslumbra con cuatro goles, una asistencia y una jugada al estilo Maradona en la contundente victoria del Inter Miami

Lionel Messi volvió a ser decisivo para Inter Miami en la jornada de la MLS frente a Montreal, disputada en el Nu Stadium. El astro rosarino, que partió como titular, firmó un hat-trick y dio una asistencia en la contundente victoria de su equipo por 7-1. Con esa actuación, el delantero argentino ascendió a la cima de la tabla de goleadores de la liga, con 18 tantos, y alcanzó su gol 927 en toda su trayectoria profesional.

El primer grito llegó en el minuto 40 de la primera mitad, cuando Messi se situó frente al balón, apoyado sobre la banda derecha del área. El campeón del mundo ejecutó con maestría con su pierna izquierda; el balón superó la defensa, rebotó ligeramente en un defensor y venció la resistencia del arquero Thomas Gillier.

El delantero rosarino, de 39 años, fue una de las figuras de Las Garzas y estuvo cerca de marcar otro tanto en la primera mitad. Una de las oportunidades más claras fue un remate rasante que golpeó el poste. Sin embargo, Inter consiguió adelantarse tras un cabezazo de Casemiro a los 20 minutos, luego de un centro de Telasco Segovia. Montreal logró empatar a los 37’ a través del alemán Fabian Herbers, pero Messi convirtió un tiro libre para dejar el 2-1 antes del descanso.

En la etapa de complemento, Messi mostró nuevamente su capacidad para escaparse de los rivales y así selló el 3-1 para Inter, además de lograr su segundo tantos a los 52 minutos. El exdelantero del Barcelona se introdujo en el área con la pelota controlada y dejó a tres defensores en el camino gracias a una serie de regates antes de rematar junto al palo de Gillier.