Congreso aprueba moción para indagar una presunta red de abortos clandestinos

El Congreso Nacional dio aprobación a una moción presentada por el presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, con la finalidad de que la Comisión de Familia coordine acciones junto a los operadores de justicia para investigar la posible presencia de redes dedicadas a la práctica de abortos clandestinos en Honduras.

La iniciativa plantea fortalecer la colaboración entre las instituciones encargadas de la investigación y persecución penal, con el objetivo de identificar a las personas o estructuras involucradas en estas prácticas y establecer las responsabilidades que correspondan conforme al marco legal vigente.

Durante el debate de la propuesta, se subrayó la necesidad de coordinar esfuerzos entre el Ministerio Público, las fuerzas de seguridad y otras entidades con competencia para esclarecer las denuncias y asegurar que cualquier actuación se lleve a cabo conforme a la ley. El pleno aprobó la moción y, a partir de ahora, corresponderá a la Comisión de Familia promover las medidas previstas en la iniciativa.